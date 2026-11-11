Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Drug addict youth arrested in Harmilap Nagar

Mohali News: हरमिलाप नगर में नशेड़ी युवक काबू

Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Drug addict youth arrested in Harmilap Nagar
जीरकपुर। जीरकपुर पुलिस ने बलटाना के हरमिलाप नगर में नशे की हालत में घूम रहे एक युवक को पकड़ा है। नशा जांच में उसके शरीर में मॉर्फिन और ब्यूप्रेनॉर्फिन की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। युवक की पहचान पार्वती एन्क्लेव निवासी अजय तिवारी के रूप में हुई है। बलटाना पुलिस चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक मलकीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि अजय तिवारी नशा करने का आदी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढकोली ले जाया गया। वहां ड्यूटी डॉक्टर ने नशा जांच की जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed