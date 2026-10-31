नयागांव में ट्यूबवेल लगाने पर विवाद: विरोध में आए कुछ लोग, नगर परिषद प्रधान और अधिकारियों से अभद्र व्यवहार

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इस दौरान सरकारी काम में बाधा डालने तथा नगर परिषद प्रधान और अधिकारियों के साथ गाली-गलौज करने के आरोप भी सामने आए हैं। मामले को लेकर नगर परिषद प्रधान और पार्षदों में रोष है।जानकारी के अनुसार, मुख्य बाजार में स्थित पुरानी सरकारी पशु डिस्पेंसरी की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है। इसके साथ ही यहां पहले से लगा सरकारी पानी का ट्यूबवेल भी अपनी कार्यक्षमता लगभग खो चुका है। लोगों को बेहतर जलापूर्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पुराने ट्यूबवेल की जगह नया ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गई है। हालांकि, करीब दो महीने पहले भी कुछ लोगों द्वारा डिस्पेंसरी की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था।इसी कड़ी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नगर परिषद अधिकारी विजय जिंदल अपनी टीम, पार्षदों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के माध्यम से काम शुरू करवाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और ट्यूबवेल लगाने का विरोध करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली।नगर परिषद प्रधान सुरिंदर बबल ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए नया ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू करवाया जा रहा था। निर्धारित स्थान पर जेसीबी मशीन पहुंचने के बाद गरजा सिंह, मलकीत सिंह, कुलदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, प्रिंस, किन्नू, सुधीर सूद और उनके परिवार के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की तथा सरकारी काम में बाधा डाली। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है।वहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम नगर परिषद अधिकारी विजय जिंदल ने बताया कि काम के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर डीसी मोहाली और एसडीएम को कार्रवाई के लिए भेजी गई है। घटना को लेकर मौके पर मौजूद पार्षदों में भी रोष देखने को मिला। नगर परिषद प्रधान और पार्षदों ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।मौके पर नगर परिषद प्रधान सुरिंदर बबल के अलावा पार्षद रवि बिष्ट, जगतार सिंह भोटी, भूपेंद्र सिंह भुप्पी, नवजोत नागरा, बबलू कोरी, ताराबाई, जोगिंदर पाल, पूर्व पार्षद प्रमोद कुमार, सरबजीत सिंह स्वामी, मक्खन और रवनीत बैंस मौजूद रहे। वहीं, पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ, जेई दीपांश और जेई सतपाल तथा नगर परिषद के एएमई हरभजन सिंह, जेई अमनदीप शर्मा और जेई सौरव आनंद भी मौके पर उपस्थित थे।नगर परिषद प्रधान और पार्षदों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जल्द से जल्द यहां नया सरकारी पानी का ट्यूबवेल लगवाने के लिए मांग की है ताकि लोगों को पानी की सुविधा समय पर मिल सके।