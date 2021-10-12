Mohali News: मोहाली में डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने तेज की विशेष चेकिंग

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अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कूलरों, गमलों और पानी की टंकियों की जांच की। पुराने टायरों और कबाड़ जैसी जगहों पर भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। जहां डेंगू का लार्वा मिला, उसे तुरंत नष्ट किया गया। लोगों को अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने देने के लिए जागरूक किया गया। जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. अनामिका सोनी ने भी विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को डेंगू विरोधी गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।बचाव के उपाय और अपीलडॉ. अनामिका सोनी ने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ खड़े पानी में पनपता है। इसलिए पानी जमा न होने देना डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों और आसपास नियमित जांच करने की अपील की है। डेंगू की जांच और उपचार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए मेडिकल हेल्पलाइन 104 पर संपर्क किया जा सकता है।