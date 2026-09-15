Mohali News: मोहाली में सिटी बस सेवा जल्द शुरू करने की मांग, सरकार से अपील

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सैनी ने बताया कि सिटी बस सेवा शुरू होने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे शहर के विभिन्न सेक्टरों, प्रमुख बाजारों और शिक्षण संस्थानों के बीच आवागमन आसान हो सकेगा। उन्होंने सरकार से बस सेवा के रूट, बसों की संख्या और संचालन संबंधी योजना को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की। विधायक कुलवंत सिंह भी मोहाली में बस सेवा शुरू करने का एलान कर चुके हैं। फेज-11 में जगतपुरा के पास बस स्टैंड बनाने की योजना प्रस्तावित है। सैनी ने सरकार से बस स्टैंड के निर्माण और सिटी बस सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।यातायात व्यवस्था में सुधारबेहतर सार्वजनिक परिवहन से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। इससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। बढ़ती आबादी के लिए किफायती और सुगम यातायात सुविधा आवश्यक है। यह सेवा लोगों को बेहतर आवागमन का विकल्प प्रदान करेगी।