Mohali News: जेटीपीएल सोसायटी को नगर परिषद में शामिल करने की मांग
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
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खरड़। खरड़-लांडरां मार्ग स्थित जेटीपीएल सोसायटी के करीब 1000 परिवार बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से परेशान हैं। आप खरड़ हलका प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी ने बुधवार को निवासियों की समस्याएं सुनीं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुमन लता और उपाध्यक्ष दीपक शर्मा ने पेयजल, बिजली, सीवरेज, बरसाती पानी और टूटी सड़कों की समस्याएं बताईं। जसमिंदर रोजी और सुधा डोगरा ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। गोल्डी ने स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया।
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