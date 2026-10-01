Mohali News: फेज-7 की टूटी सड़क पर हादसा,चालक गंभीर घायल

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अनुराधा आनंद ने कहा कि वह कई महीनों से सड़क निर्माण के लिए नगर निगम अधिकारियों से मिल रही हैं। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने भी क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। पाइपलाइन डालने के लिए लाखों रुपये खर्च कर सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं हुई।मेयर सरबजीत सिंह सामाना ने जल्द सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। कमिश्नर संदीप सिंह ने भी जल्द सड़कों का काम पूरा कराने का भरोसा दिया।स्थानीय निवासियों ने अब 1 अक्टूबर को लाइब्रेरी पार्क में धरना देने का ऐलान किया है।