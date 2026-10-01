फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Accident on damaged road in Phase-7; driver critically injured.

Mohali News: फेज-7 की टूटी सड़क पर हादसा,चालक गंभीर घायल

Thu, 01 Oct 2026 12:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Accident on damaged road in Phase-7; driver critically injured.
मोहाली। फेज-7 की शॉपिंग स्ट्रीट पर महीनों से टूटी सड़क अब हादसों का कारण बन रही है। बीती रात बदहाल सड़क पर हुए हादसे में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पार्षद अनुराधा आनंद मौके पर पहुंचीं और घायल को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
विज्ञापन

अनुराधा आनंद ने कहा कि वह कई महीनों से सड़क निर्माण के लिए नगर निगम अधिकारियों से मिल रही हैं। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने भी क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। पाइपलाइन डालने के लिए लाखों रुपये खर्च कर सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं हुई।
विज्ञापन

मेयर सरबजीत सिंह सामाना ने जल्द सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। कमिश्नर संदीप सिंह ने भी जल्द सड़कों का काम पूरा कराने का भरोसा दिया।स्थानीय निवासियों ने अब 1 अक्टूबर को लाइब्रेरी पार्क में धरना देने का ऐलान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed