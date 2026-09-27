Mohali News: नयागांव में गैस डिलीवरी न होने पर पार्षद ने की शिकायत, 7 दिन में जांच के आदेश

विज्ञापन

नयागांव। जनता कॉलोनी में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की घर-घर डिलीवरी नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद बब्लू कोरी ने पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से इसकी शिकायत की है। विभाग ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग से इस संबंध में 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। पार्षद बब्लू कोरी ने बताया कि लोगों को लंबे समय से परेशानी थी। गैस एजेंसी जनता कॉलोनी में सिलिंडरों की डिलीवरी नहीं कर रही थी। इससे आमजन को काफी दिक्कतें आ रही थीं। पार्षद ने गैस एजेंसी से कई बार बात की, पर कोई समाधान नहीं निकला। कोरी ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को घर तक गैस डिलीवरी दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।