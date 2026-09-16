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Mohali News: डेढ़ साल बाद नाभा-भबात सड़क का निर्माण शुरू, 20 हजार से अधिक लोगों को मिलेगी राहत

Wed, 16 Sep 2026 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:15 AM IST
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Construction of the Nabha-Bhabat road begins after a year and a half; over 20,000 people to get relief
सड़क की बदहाली के खिलाफ लोगों ने लगाए थे धरने, रास्ता बंद होने से कई किलोमीटर दूर से घूमकर आवाजाही करने को मजबूर थे लोग
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। करीब डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद नाभा-भबात सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। इस सड़क के बनने से दो दर्जन से अधिक आवासीय सोसाइटियों और आसपास के कई गांवों में रहने वाले 20 हजार से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह मार्ग क्षेत्र की कई प्रमुख सोसाइटियों और गांवों को आपस में जोड़ता है। लंबे समय से खराब हालत के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सड़क की बदहाली के चलते वाहन चालकों को गड्ढों और टूटे हिस्सों से धीमी गति से गुजरना पड़ता था। बारिश के दौरान यह समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दूर से घूमकर जाना पड़ता था। इससे उनका समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग पिछले डेढ़ साल से लगातार उठाई जा रही थी। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें कीं और धरने भी दिए। इसके बावजूद काम शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी थी। अब काम शुरू होने से लोगों में खुशी है और वे जल्द निर्माण पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं।
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प्रभावित क्षेत्र और आवाजाही की समस्या
नाभा-भबात सड़क क्षेत्र की कई प्रमुख सोसाइटियों और गांवों को जोड़ती है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और स्कूल के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे और टूटे हिस्से होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती थी। कई किलोमीटर दूर से घूमकर जाने से अतिरिक्त समय बर्बाद होता था। इस सड़क के बनने से लोगों की आवाजाही आसान होगी और समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी।
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स्थानीय लोगों का संघर्ष और मांग

स्थानीय लोगों ने डेढ़ साल से सड़क निर्माण की मांग उठाई थी। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें दर्ज कराईं। समस्या का समाधान न होने पर लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए थे। इसके बावजूद काम शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों में असंतोष था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाभा-भबात सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब काम शुरू होने पर लोगों ने राहत व्यक्त की है।


वार्ड-26 की दो दर्जन से अधिक सोसाइटियों के निवासियों ने सड़क की समस्याओं से अवगत कराया था। संबंधित विभाग के अधिकारियों से बैठक कर आ रही अड़चनों को दूर किया गया। इसके बाद सड़क का काम शुरू करवाया गया है। पहले चरण में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर काम होगा। इसके बाद प्रमुख सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। - गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर
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