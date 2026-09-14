Mohali News: मोहाली में स्वाइन फ्लू के 78 में से 25 मरीज पॉजिटिव, बढ़ी चिंता
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
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मोहाली। बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू के मामलों में वृद्धि हुई है। फेज-6 सिविल अस्पताल में 25 अगस्त से 12 सितंबर के दौरान 78 मरीजों की जांच की गई। इनमें से 25 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। अस्पताल में बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच की जा रही है। मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण वायरल और फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एडिशनल एमएस अमित अग्रवाल ने बताया कि 25 अगस्त से 12 सितंबर तक 78 मरीजों की स्वाइन फ्लू जांच हुई।
इनमें से 25 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। लक्षण होने पर समय पर जांच करवाना आवश्यक है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। खांसते और छींकते समय मुंह ढकना चाहिए। हाथों की स्वच्छता बनाए रखना भी जरूरी है। लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाएं। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
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इनमें से 25 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। लक्षण होने पर समय पर जांच करवाना आवश्यक है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। खांसते और छींकते समय मुंह ढकना चाहिए। हाथों की स्वच्छता बनाए रखना भी जरूरी है। लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाएं। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
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