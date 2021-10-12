Mohali News: सामान्य दवाएं मौजूद लेकिन स्पेशल दवाओं के लिए जाना पड़ रहा बाहर

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प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस चौहान ने कहा कि अस्पताल में दवाओं का संकट नहीं है। सरकार की सूची में शामिल दवाएं उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लिखी नई दवाओं का मांग पत्र भेजना पड़ता है, जिसमें दो दिन लगते हैं। उन्होंने बताया कि साधारण बुखार और दर्द की दवाएं पूरी हैं, जबकि दिल, दिमाग और एलर्जी की कुछ नई दवाएं सरकारी खरीद सूची में नहीं होने के कारण बाहर से लेनी पड़ती हैं।मरीजों ने बताई परेशानीमरीजों के अनुसार हृदय की गति कम होने पर लिखी दवा, एलर्जी की दवा और टांगों की नसों में सूजन की दवा अस्पताल में नहीं मिली। दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में अस्पतालों में 24 घंटे दवा व इलाज की सुविधा के निर्देश दिए थे।1 नवंबर से अमृत फार्मेसी शुरू होने की उम्मीदमुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अस्पताल में अमृत (एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाइबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट) फार्मेसी का निर्माण अंतिम चरण में है। 1 नवंबर से 24x7 शुरू होने के बाद सभी प्रकार की दवाएं रियायती दरों पर अस्पताल परिसर में मिलने की उम्मीद है। इससे निजी केमिस्ट पर निर्भरता कम होगी।