Mohali News: सब्जी खरीदने आई महिला के गले से चेन झपटी, लोगों ने दो स्नैचर दबोचे

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कुछ दूरी पर लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी लाभ सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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जीरकपुर। वीआईपी रोड पर शाम के समय सब्जी खरीदने आई महिला के गले से बाइक सवार स्नैचर चेन झपटकर फरार हो गए। महिला सब्जी खरीदने के बाद मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान कर रही थी, तभी आरोपियों ने अचानक उसके गले पर हाथ डालकर चेन झपट ली। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बाइक सवारों का पीछा शुरू कर दिया।