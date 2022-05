{"_id":"6278ad6a0afd396a6a6741f6","slug":"cctv-footage-of-accused-of-attack-on-amar-ujala-senior-journalist-in-zirakpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीरकपुर: वरिष्ठ पत्रकार के हमलावरों का सुराग मिला, पहले पंचकूला में आइसक्रीम शॉप पर की थी लूट की वारदात ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली/जीरकपुर Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 09 May 2022 11:28 AM IST