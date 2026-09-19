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Mohali News: अज्ञात युवक का शव मिला, पहचान के लिए पुलिस की अपील

Sat, 19 Sep 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:57 AM IST
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Body of unidentified young man found; police appeal for identification
जीरकपुर। थाना जीरकपुर क्षेत्र में करीब 25 से 35 वर्ष के एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों से जानकारी देने की अपील की है।
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पुलिस के अनुसार, यह शव एसएएस नगर जिले के जीरकपुर थाना क्षेत्र में मिला। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। लोगों से अपील है कि यदि किसी को मृतक के बारे में कोई जानकारी हो या कोई सुराग मिले तो तुरंत थाना जीरकपुर से संपर्क करें। नजदीकी पुलिस थाने में भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस का लक्ष्य शव की पहचान कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करना है।
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