Mohali News: निर्माणाधीन मकान से 28 वर्षीय युवक का शव बरामद

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पुलिस को 13 सितंबर को डायल 112 से सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को डेराबस्सी के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी फैलने पर मृतक के भाई वीरेंद्र कुमार ने शव की शिनाख्त की। परिजनों के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस इसे प्राकृतिक मौत मान रही है। उनका कहना है कि रवि कुमार बीमारी से पीड़ित था। परिजनों ने बताया कि रवि कुमार पिछले एक साल से जीरकपुर में ड्राइविंग का काम करता था। वह अक्सर बीमार रहता था। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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जीरकपुर। स्वास्तिक विहार के पीछे एक निर्माणाधीन मकान से पुलिस ने 28 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान चंडीगढ़ निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है।