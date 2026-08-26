एनआरआई विंग का एक्शन: पत्नी को छोड़ विदेश भाग रहा व्यक्ति धरा, हैदराबाद हवाई अड्डे से हुआ गिरफ्तार

पत्नी को छोड़कर विदेश जाने के मामले में एनआरआई विंग ने एक व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान खमाणों निवासी गुरजंट सिंह के रूप में हुई है। उसके खिलाफ उसकी पत्नी गुरविंदर कौर की शिकायत पर मोहाली के एनआरआई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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पुलिस ने गुरजंट सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। विदेश से हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एनआरआई विंग की टीम आरोपी को हैदराबाद से मोहाली लेकर आई। यहां आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से चार दिन का रिमांड मांगा था। हालांकि, अदालत ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं।पुलिस के अनुसार, गुरजंट सिंह की शादी वर्ष 2019 में गुरविंदर कौर के साथ हुई थी। शिकायतकर्ता पत्नी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही गुरजंट उसे छोड़कर विदेश चला गया। वह वापस नहीं आया और पत्नी से संपर्क भी नहीं किया। एनआरआई विंग के थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों के संबंध में पूछताछ करेगी।