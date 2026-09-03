Mohali News: खरड़ में गोल्डी को कमान देकर आप ने बदला सियासी परिदृश्य

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गोल्डी को नया हलका इंचार्ज बनाए जाने के साथ ही पार्टी के भीतर और बाहर इसे महज संगठनात्मक नियुक्ति के बजाय आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के लोक मिलनी कार्यक्रम में मौजूदा विधायक अनमोल गगन मान की गैरहाजिरी के बाद हुई इस नियुक्ति ने चर्चाओं को और हवा दे दी है।गत दिवस गोल्डी की अगुवाई में गांव तीड़ा में मुख्यमंत्री भगवंत मान का लोक मिलनी कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में विधायक अनमोल गगन मान की गैरहाजिरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। इसके कुछ ही समय बाद गोल्डी को हलका इंचार्ज की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खरड़ हलका राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।इसमें खरड़, कुराली और नयागांव नगर परिषद क्षेत्रों के साथ न्यू चंडीगढ़ भी शामिल है। ऐसे में यहां संगठन की मजबूत पकड़ को पार्टी के लिए अहम माना जाता है। गोल्डी को जिम्मेदारी दिए जाने से पार्टी ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया है। संवाद