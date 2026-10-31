Mohali News: एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने अपनी कुल्हाड़ी से वार कर भाभी को मार डाला

विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

खरड़। घडुआं के मामूपुर गांव में शुक्रवार तड़के एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने अपनी बड़ी भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव मामूपुर निवासी जोगिंदर सिंह की पत्नी करनैल कौर (70) के रूप में हुई है। इस संबंध में घडुआं पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलविंदर सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े बेटे हरतेज सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उनका परिवार अपनी जमीन पर बने एक घर में रहता है। उनके चाचा मोहकम सिंह का भी एक घर है, जो पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि उनके चाचा बगल वाले घर में भैंसें पालते हैं, जबकि उनका परिवार गांव में रहता है। पिछले कई वर्षों से उनके चाचा रात को इसी घर में सोने आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय से उनके चाचा मोहकम सिंह मानसिक रूप से परेशान थे, जिसके कारण परिवार ने उन्हें पिछली रात घर में बंद कर दिया था। आज सुबह करीब 2 बजे उसने कुल्हाड़ी लेकर अपने ही घर का दरवाजा तोड़ दिया। शोर सुनकर हमने दरवाजा नहीं खोला, तभी अचानक दूसरे कमरे में मौजूद मां करनैल कौर ने दरवाजा खोलकर बाहर की आवाज सुनी। दरवाजा खुलते ही मेरे चाचा मोहकम सिंह ने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर कई वार किए और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं। इसके बाद उन्होंने अपने चाचा की बेटी को फोन किया और उसे पूरी घटना बताई। उनके मौके पर पहुंचने पर सभी ने मिलकर उसके चाचा मोहकम सिंह को पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस स्टेशन प्रमुख बलविंदर सिंह ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही वे पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग मां करनैल कौर का शव दरवाजे पर पड़ा पाया। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी मोहकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के छोटे बेटे इकबाल सिंह ने बताया कि आज सुबह जब उनके चाचा मोहकम सिंह कुल्हाड़ी लेकर चिल्ला रहे थे, तब वह और उनके पिता बाहर आए तो उन्होंने उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वे खेतों में छिपकर बच गए। शोर सुनकर जब उनकी मां ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने हरतेज सिंह के बयान के आधार पर मोहकम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और शव का सिविल अस्पताल खरड़ में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।



घडुआं के मामूपुर गांव में में सुबह दिया वारदात को अंजाम