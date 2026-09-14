Mohali News: एक ही रात में दो ट्रॉलियों के 8 टायर चोरी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:51 AM IST
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लालडू। हंडेसरा थाने के गांव रानी माजरा और जौला खुर्द में अज्ञात चोरों द्वारा एक ही रात में दो ट्रॉलियों के 8 टायर चोरी करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि दोनों घटनाओं में महिंद्रा गाड़ी सवार दो लोग शामिल थे। पुलिस ने ट्रॉली मालिकों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हंडेसरा थाने के एएसआई धर्मेंद्र सिंह के अनुसार, गांव रानी माजरा निवासी प्रितपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी ट्रॉली बराडा रोड पर खड़ी थी।
जब वह सुबह उठा तो देखा कि ट्रॉली के चार टायर गायब थे। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसी तरह दूसरी घटना गांव जौला खुर्द में हुई। गांववासी हरदीप कुमार ने बताया कि उसका ट्रेलर गांव के बाहर हंडेसरा रोड पर स्थित एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करवाने के लिए खड़ा था। रात में कुछ अनजान लोगों ने ट्रेलर के चार टायर चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक, दोनों घटनाओं के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज में एक महिंद्रा गाड़ी और उसमें सवार दो लोग दिख रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
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जब वह सुबह उठा तो देखा कि ट्रॉली के चार टायर गायब थे। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसी तरह दूसरी घटना गांव जौला खुर्द में हुई। गांववासी हरदीप कुमार ने बताया कि उसका ट्रेलर गांव के बाहर हंडेसरा रोड पर स्थित एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करवाने के लिए खड़ा था। रात में कुछ अनजान लोगों ने ट्रेलर के चार टायर चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक, दोनों घटनाओं के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज में एक महिंद्रा गाड़ी और उसमें सवार दो लोग दिख रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
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