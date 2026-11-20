हलवारा। जिला लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने ने दो अलग-अलग कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दो देसी पिस्तौल, 13 कारतूस, दो मैगजीन, एक कार और एक बाइक बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।जिला लुधियाना ग्रामीण के एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि एएसआई तरसेम सिंह ने मुखबिर की सूचना पर लुधियाना-फिरोजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की थी। उन्होंने बाइक सवार गुरमीत सिंह उर्फ गीता और रमनदीप सिंह उर्फ रिंकल को दबोचा। उनके पास से 32 बोर की एक देसी पिस्तौल, दो मैगजीन और 11 कारतूस मिले। पुलिस ने बाइक जब्त कर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को बाइक चोरी की होने का भी संदेह है। एसएसपी ने बताया कि थाना सिधवां बेट के एएसआई परमजीत सिंह ने किशनपुरा चौक में नाकाबंदी की थी। उन्होंने कार सवार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा को अवैध हथियार के साथ पकड़ा। उसके पास से 30 बोर की एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।