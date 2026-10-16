फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Taxi driver dies on Halwara Airport premises Suffers heart attack while driving

हलवारा एयरपोर्ट परिसर में टैक्सी चालक की मौत: कार चलाते समय आया हार्ट अटैक, डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार

Fri, 16 Oct 2026 11:19 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा Published by: Nivedita Updated Fri, 16 Oct 2026 11:19 AM IST
सार

बरनाला निवासी मुकेश कुमार ट्राइडेंट कंपनी के एक अधिकारी को शुक्रवार सुबह की फ्लाइट से दिल्ली रवाना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा पहुंचे थे। अधिकारी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वह अपनी कार से बरनाला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट परिसर के भीतर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। 

विज्ञापन
Taxi driver dies on Halwara Airport premises Suffers heart attack while driving
हलवारा एयरपोर्ट - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हलवारा से दिल्ली जा रहे ट्राइडेंट कंपनी के एक अधिकारी को एयरपोर्ट छोड़कर बरनाला लौट रहे 55 वर्षीय कार चालक मुकेश कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 
विज्ञापन


अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी कार एयरपोर्ट परिसर की सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई और वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े।
विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरनाला निवासी मुकेश कुमार ट्राइडेंट कंपनी के एक अधिकारी को शुक्रवार सुबह की फ्लाइट से दिल्ली रवाना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा पहुंचे थे। अधिकारी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वह अपनी कार से बरनाला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट परिसर के भीतर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल का दौरा पड़ने के कारण कार पर उनका नियंत्रण नहीं रहा और वाहन सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया। सुरक्षा में तैनात जवान किसी संभावित खतरे की आशंका के चलते तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुकेश कुमार ने कुछ संभलते हुए बताया कि अचानक चक्कर आने के कारण उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।  टैक्सी चालक जतिंदर सिंह ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से मुकेश कुमार को अपनी टैक्सी में लिटाया और स्थानीय निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मुकेश कुमार को दोबारा हार्ट अटैक आया और उनकी माैत हो गई।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed