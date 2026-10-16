हलवारा एयरपोर्ट परिसर में टैक्सी चालक की मौत: कार चलाते समय आया हार्ट अटैक, डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी कार एयरपोर्ट परिसर की सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई और वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े।प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरनाला निवासी मुकेश कुमार ट्राइडेंट कंपनी के एक अधिकारी को शुक्रवार सुबह की फ्लाइट से दिल्ली रवाना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा पहुंचे थे। अधिकारी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वह अपनी कार से बरनाला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट परिसर के भीतर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।दिल का दौरा पड़ने के कारण कार पर उनका नियंत्रण नहीं रहा और वाहन सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया। सुरक्षा में तैनात जवान किसी संभावित खतरे की आशंका के चलते तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुकेश कुमार ने कुछ संभलते हुए बताया कि अचानक चक्कर आने के कारण उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टैक्सी चालक जतिंदर सिंह ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से मुकेश कुमार को अपनी टैक्सी में लिटाया और स्थानीय निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मुकेश कुमार को दोबारा हार्ट अटैक आया और उनकी माैत हो गई।