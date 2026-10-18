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Ludhiana News: छात्राओं के लिए गतका का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया

Sun, 18 Oct 2026 06:28 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sun, 18 Oct 2026 06:28 PM IST
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Special Gatka training for female students has been initiated.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फतेहगढ़ साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने 18 अक्तूबर को बेबे नानकी गर्ल्स छात्रावास की छात्राओं के लिए गतका का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को सिख मार्शल आर्ट गतका से जोड़ना है। इसका लक्ष्य उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मरक्षा की भावना को मजबूत करना है।
यूनिवर्सिटी के कुलपति परित पाल सिंह ने छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखना बेहद जरूरी है। परित पाल सिंह ने बताया कि गतका शारीरिक तंदुरुस्ती, आत्म-अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक साधन है। उन्होंने छात्राओं को प्रशिक्षण में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं आगे आकर इस कला को सीखने का आह्वान किया।
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यह प्रशिक्षण छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। यह उन्हें सिख विरासत से जुड़ने का अवसर भी देगा। शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख वरिंदर सिंह भुल्लर इस अवसर पर उपस्थित थे। धर्म अध्ययन विभाग के प्रमुख हरदेव सिंह और गतका प्रशिक्षक तलविंदर सिंह भी मौजूद रहे। शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर बहादुर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। धर्म अध्ययन विभाग की सहायक प्रोफेसर हरनीत कौर भी उपस्थित थीं। बेबे नानकी गर्ल्स छात्रावास की वार्डन सरबजीत कौर और नरिंदर कौर भी मौजूद रहीं।
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