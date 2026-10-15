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Ludhiana News: पनग्रेन चेयरमैन ने लिया धान खरीद का जायजा

Thu, 15 Oct 2026 06:24 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 15 Oct 2026 06:24 PM IST
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Pangrain Chairman reviews paddy procurement
संवाद न्यूज एजेंसी
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फतेहगढ़ साहिब। पनग्रेन के अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने वीरवार को सरहिंद मंडी में धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और प्रतिनिधियों से खरीद प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया।

तेजपाल सिंह ने निर्देश दिए कि मंडियों में धान की आवक के साथ खरीद और उठान लगातार जारी रहे। इससे किसानों और आढ़तियों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने खरीद एजेंसियों और मार्केट कमेटियों के अधिकारियों को नियमित निगरानी करने को कहा। किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने खरीद और उठान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि मंडियों में धान का उचित प्रबंधन बना रहे। मौके पर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह मंडोफल और साधु राम भट्टमाजरा भी मौजूद रहे।
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