Ludhiana News: पनग्रेन चेयरमैन ने लिया धान खरीद का जायजा

फतेहगढ़ साहिब। पनग्रेन के अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने वीरवार को सरहिंद मंडी में धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और प्रतिनिधियों से खरीद प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया।तेजपाल सिंह ने निर्देश दिए कि मंडियों में धान की आवक के साथ खरीद और उठान लगातार जारी रहे। इससे किसानों और आढ़तियों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने खरीद एजेंसियों और मार्केट कमेटियों के अधिकारियों को नियमित निगरानी करने को कहा। किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने खरीद और उठान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि मंडियों में धान का उचित प्रबंधन बना रहे। मौके पर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह मंडोफल और साधु राम भट्टमाजरा भी मौजूद रहे।