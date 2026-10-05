Ludhiana News: लुधियाना में बुड्ढा दरिया प्रदूषण पर निगम सख्त, डेयरी संचालकों को चेतावनी

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। नगर निगम ने बुड्ढा दरिया को प्रदूषण मुक्त करने और सीवरेज व्यवस्था सुधारने का कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जोन-बी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल, मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर, विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल और निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने ताजपुर रोड डेयरी कॉम्प्लेक्स के संचालकों से बात की।बैठक का मुख्य उद्देश्य बुड्ढा दरिया और सीवरेज लाइनों में गोबर बहाने की समस्या रोकना था। प्रशासन ने डेयरी संचालकों को गोबर नालियों या दरिया में न बहाने के सख्त निर्देश दिए। उन्हें गोबर नगर निगम के ठेकेदार को सौंपने को कहा गया है। ठेकेदार को रेहड़ियों से नियमित उठान सुनिश्चित करने के निर्देश मिले। हैबोवाल और ताजपुर रोड डेयरी कॉम्प्लेक्सों में बायोगैस प्लांटों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गोबर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। निगम टीमें जल्द डेयरी कॉम्प्लेक्स की गलियों से गोबर साफ करेंगी। इसके बाद नियम तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।पार्षद का विरोध प्रदर्शननगर निगम जोन-बी में बैठक के दौरान वार्ड 82 से पार्षद अरुण शर्मा ने इलाका निवासियों के साथ धरना दिया। वह ढोका मोहल्ला में नाले के पानी की समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे थे। पार्षद शर्मा ने आरोप लगाया कि संत सीचेवाल के आदेश पर अधिकारी पानी रोकते हैं। इससे ढोका मोहल्ला में बिना बरसात के पानी जमा हो जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा है। उन्होंने समस्या हल न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी।