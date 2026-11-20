बठिंडा। लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन उर्फ कंचन भाभी हत्याकांड में वीरवार को सुनवाई टल गई। मृतका की मां गिरजा देवी और भाई नरेश कुमार सहित अहम गवाह लगातार दूसरी बार अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।कंचन का शव 11 जून 2025 को बठिंडा में मिला था। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ 22 सितंबर से ट्रायल चल रहा है। पिछली सुनवाई में भी गवाह पेश नहीं हुए थे। इसके बाद जमानती वारंट जारी हुए थे। इस मामले में पुलिस चार निहंगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें अमृतपाल सिंह मेहरों भी शामिल है। पुलिस जांच के अनुसार, 10 जून 2025 को कंचन की गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपियों को उनकी सोशल मीडिया सामग्री पर आपत्ति थी।