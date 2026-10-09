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महिला डॉक्टर से धोखाधड़ी: कम अवधि में भारी रिटर्न का दिया लालच, 35 लाख के शुद्ध सोने समेत 40 लाख कैश भी गया

Fri, 09 Oct 2026 08:34 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: Nivedita Updated Fri, 09 Oct 2026 08:34 AM IST
सार

आरोपी वरुण वर्मा ने खुद को कीमती जेवरात का बड़ा व्यापारी बताया और कम अवधि में भारी रिटर्न का लालच दिया। पीड़िता ने किस्तों में 40 लाख रुपये नकद और डिजिटल माध्यम से दिए। साथ ही 35 लाख रुपये का शुद्ध सोना भी उसे सुपुर्द कर दिया।

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Fraud against female doctor with promises of huge returns ludhiana
Fraud - फोटो : FREEPIK

विस्तार
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निवेश का लालच देकर एक महिला डॉक्टर से 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। जालसाज ने डॉक्टर मिली रूपिंदर कौर को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया।
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आरोपी वरुण वर्मा ने खुद को कीमती जेवरात का बड़ा व्यापारी बताया। उसने डॉक्टर से पारिवारिक संपर्क साधा और विश्वास में लिया। आरोपी ने कम अवधि में भारी रिटर्न का लालच दिया। पीड़िता ने किस्तों में 40 लाख रुपये नकद और डिजिटल माध्यम से दिए। साथ ही 35 लाख रुपये का शुद्ध सोना भी उसे सुपुर्द कर दिया। काफी समय बाद भी कोई मुनाफा या हिसाब नहीं मिला। पैसे और जेवरात मांगने पर आरोपी मुकर गया। थाना डिवीजन आठ पुलिस ने वरुण वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
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