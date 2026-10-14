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Ludhiana News: किसान नेता धालीवाल पर हमले में एफआईआर दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 05:31 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 14 Oct 2026 05:31 PM IST
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FIR registered over attack on farmer leader Dhaliwal.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगरांव। भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा के जिला सचिव इंदरजीत सिंह धालीवाल पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बलवीर सिंह उर्फ बीरी समेत छह नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह हमला 10 अक्तूबर, 2026 की रात हुआ था।

एएसआई मलकीत सिंह ने बताया कि धालीवाल ने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि 10 अक्तूबर 2026 की रात करीब आठ बजे बलवीर सिंह ने उन्हें रोका। मोटरसाइकिल से पटाखे मारने की बात पर गाली-गलौज शुरू हुई। बाद में बलवीर सिंह, उसके बेटे और अन्य आरोपी स्विफ्ट कार व मोटरसाइकिलों पर उनके कार्यस्थल पहुंचे। आरोपियों ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरकर डंडों, लाठियों और किरपाण से हमला किया। हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। धालीवाल ने रंजिश का कारण पैसों का लेन-देन बताया है। उन्हें मनप्रीत सिंह उर्फ पीता से पैसे लेने थे, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद किसान यूनियन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जिला प्रधान जगतार सिंह देहड़का और ब्लॉक प्रधान तरसेम सिंह बस्सूवाल ने हथियारों और वाहनों की बरामदगी पर जोर दिया। उन्होंने मामले की गहन जांच की भी मांग की। किसान नेताओं ने पंजाब में कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस थानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।
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