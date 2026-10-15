Ludhiana News: मनप्रीत की माैत पर भाजपा ने की मुआवजे की मांग

लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने पंजाब बंद के दौरान बिजली के झटके से मनप्रीत सिंह की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने वीरवार को इस घटना को अत्यंत दुखद बताया।बलियावाल ने लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल चौक पर हुई घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इससे परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है। बलियावाल ने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। बलियावाल ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग की। भाजपा पंजाब ने कहा कि वह मनप्रीत सिंह के परिवार के साथ खड़ी है और न्याय के लिए आवाज उठाएगी।