खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा : डॉ. अरोड़ा

विज्ञापन



मोगा। गांव बहोना में सातवें कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें हलका विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।



जिंदाबाद यारियां क्लब ने दिवंगत संदीप सिंह की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित किया। विधायक अरोड़ा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खेलों से युवाओं में अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह टीम भावना भी विकसित करता है। खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की जरूरत है। ऐसे आयोजन प्रतिभा दिखाने और भाईचारा बढ़ाने का अवसर देते हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी