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खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा : डॉ. अरोड़ा

Sat, 24 Oct 2026 05:26 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 24 Oct 2026 05:26 PM IST
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Sports are an important part of life: Dr. Arora
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। गांव बहोना में सातवें कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें हलका विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

जिंदाबाद यारियां क्लब ने दिवंगत संदीप सिंह की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित किया। विधायक अरोड़ा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खेलों से युवाओं में अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह टीम भावना भी विकसित करता है। खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की जरूरत है। ऐसे आयोजन प्रतिभा दिखाने और भाईचारा बढ़ाने का अवसर देते हैं।
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