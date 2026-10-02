Jalandhar News: नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 02 Oct 2026 05:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जालंधर नॉर्थ के वार्ड 63 में बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य लोगों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना था।
यह बैठक वार्ड डिफेंस कमेटी के सहयोग से हुई। इसमें श्वेता धीर, सुलेखा भगत, शैंकी भगत और प्रवीण अग्रवाल सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। निवासियों को नशे के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों से अवगत कराया गया। नशों की रोकथाम के लिए साझे प्रयासों और सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। नशा मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने लोगों से इस मुहिम में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, किसी भी मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है।
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जालंधर। पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जालंधर नॉर्थ के वार्ड 63 में बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य लोगों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना था।
यह बैठक वार्ड डिफेंस कमेटी के सहयोग से हुई। इसमें श्वेता धीर, सुलेखा भगत, शैंकी भगत और प्रवीण अग्रवाल सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। निवासियों को नशे के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों से अवगत कराया गया। नशों की रोकथाम के लिए साझे प्रयासों और सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। नशा मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने लोगों से इस मुहिम में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, किसी भी मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है।
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