Jalandhar News: ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर किसान चंडीगढ़ रवाना

फिरोजपुर। फिरोजपुर, गुरुहरसहाय और जीरा से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सवार होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने और मनवाने के लिए मोर्चे में शामिल होंगे।गुरुहरसहाय से भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा ब्लॉक के प्रधान सुखदेव सिंह, महासचिव मंगल सिंह और कोषाध्यक्ष सतनाम चंद संधा के नेतृत्व में किसान चंडीगढ़ रवाना हुए। किसान नेताओं ने कहा कि संगठन किसानों के अधिकारों और मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। जीरा से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता 32 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर राशन-पानी लेकर चंडीगढ़ रवाना हुए। उन्होंने कहा कि किसानों की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर किसान चंडीगढ़ में धरना देंगे। उन्होंने सभी किसानों से एकजुट होकर संघर्ष में शामिल होने की अपील की।