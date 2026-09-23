70 की उम्र में लुटेरों से लोहा: आसान शिकार समझ बुजुर्ग दंपती को घेरा, उल्टा पड़ा दांव; एक धरा गया

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दंपती बाजार से लौट रहे थे तभी सुनसान सड़क पर नशे में धुत लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। तीनों युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने बुजुर्ग दंपती को लूटने का प्रयास किया। दंपती ने हिम्मत दिखाते हुए उनका डटकर मुकाबला किया। इस दौरान दो आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। लूट की कोशिश के बाद एक आरोपी भागकर धान के खेतों में छिप गया। बुजुर्ग दंपती ने उसका पीछा करते हुए उसे खेत में दबोच लिया। उन्होंने उसे वहीं पकड़कर रखा और गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया।गांव के कुछ लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी को खेत से बाहर निकाला। उन्होंने इस घटना की सूचना बाघापुराना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बुजुर्ग दंपती द्वारा आरोपी को पकड़कर रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके इस असाधारण साहस की जमकर सराहना कर रहे हैं।