Jalandhar News: केंद्रीय मॉडर्न जेल में 10 हवालातियों से 20 मोबाइल बरामद

फरीदकोट। केंद्रीय मॉडर्न जेल में हवालातियों से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन ने विभिन्न बैरकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए।थाना सिटी पुलिस ने 10 हवालातियों के खिलाफ प्रिजन्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सहायक अधीक्षक जसवंत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। जेल अधीक्षक के निर्देश पर वीरवार रात तलाशी हुई। बलजीत सिंह, मंगलदीप सिंह, अमनदीप सिंह समेत 10 हवालातियों से ये फोन मिले। डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि सभी हवालातियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। मोबाइल जेल में पहुंचने के माध्यम की जांच होगी। किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।