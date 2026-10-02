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Jalandhar News: केंद्रीय मॉडर्न जेल में 10 हवालातियों से 20 मोबाइल बरामद

Fri, 02 Oct 2026 10:35 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 02 Oct 2026 10:35 PM IST
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20 mobile phones recovered from 10 undertrial prisoners at the Central Modern Jail
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदकोट। केंद्रीय मॉडर्न जेल में हवालातियों से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन ने विभिन्न बैरकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

थाना सिटी पुलिस ने 10 हवालातियों के खिलाफ प्रिजन्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सहायक अधीक्षक जसवंत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। जेल अधीक्षक के निर्देश पर वीरवार रात तलाशी हुई। बलजीत सिंह, मंगलदीप सिंह, अमनदीप सिंह समेत 10 हवालातियों से ये फोन मिले। डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि सभी हवालातियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। मोबाइल जेल में पहुंचने के माध्यम की जांच होगी। किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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