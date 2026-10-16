फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Union Home Ministry seeks report from Punjab government in Parvinder Singh murder case

परविंदर सिंह हत्याकांड: गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, नशे के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा भी तलब

Fri, 16 Oct 2026 06:39 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, पंजाब
एएनआई, पंजाब Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 16 Oct 2026 06:39 PM IST
सार

परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही नशामुक्त भारत के लक्ष्य के तहत की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। 

विज्ञापन
Union Home Ministry seeks report from Punjab government in Parvinder Singh murder case
झोटा की हत्या पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के मानसा में 13 अक्तूबर को परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। झोटा को पंजाब में नशीले पदार्थों की बिक्री और उनके इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता था।

विज्ञापन


गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तय रणनीति के तहत की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश को नशामुक्त बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को लगातार मिलकर काम करना होगा।
विज्ञापन


मंत्रालय की ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने पर जोर दिया गया है। इनमें एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन और उसे मजबूत करना, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में आर्थिक लेनदेन की जांच अनिवार्य करना और नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठकों में हुई कार्रवाई की समीक्षा करना शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में अभियोजन व्यवस्था मजबूत करने, एनडीपीएस कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों की व्यवस्था करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे कदम भी शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed