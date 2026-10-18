सुनाम में छात्रा का खौफनाक कदम: एग्जाम में कम नंबर आने पर निगला जहर, पांच दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम

स्कूल परीक्षा में कम अंक आने से तनाव में आकर एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। सुनाम सिविल अस्पताल में मृतका के पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस थाना मूनक के सहायक थानेदार मेजर सिंह ने पूरी घटना की जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि मूनक थाने के अंतर्गत आने वाले गांव बल्लरां की रहने वाली 17 वर्षीय जसमीत कौर, लहरागागा के एक स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस के मुताबिक, स्कूल में ली गई परीक्षा में जसमीत के अंक कुछ कम आए थे। इसी बात से आहत होकर उसने बीती 14 अक्तूबर को अपने घर पर ही कोई जहरीली वस्तु खा ली।तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना का पता चला, जिसके बाद वे उसे तुरंत इलाज के लिए लहरा, टोहाना और सुनाम के विभिन्न अस्पतालों में लेकर दौड़े। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद, आखिरकार रविवार सुबह सुनाम के एक निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सहायक थानेदार मेजर सिंह ने बताया कि मृतका के पिता के बयानों के आधार पर बीएनएसएस की धारा-194 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतका का शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।