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संगरूर सड़क हादसा: मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख की मदद का एलान, घायलों के इलाज का जिम्मा उठाएगी सरकार

Mon, 19 Oct 2026 12:57 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 19 Oct 2026 12:57 PM IST
सार

मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। पंजाब सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद दे रही है। जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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Sangrur road accident Announcement of Rs 2 lakh aid each for families of deceased
घायलों से मिलने पहुंचे मंत्री हरपाल चीमा और वरिंदर कुमार गोयल - फोटो : ANI

विस्तार
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संगरूर के लहरागागा-जाखल रोड पर रविवार को काम कर रहे मनरेगा के आठ मजदूरों की एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सोमवार को मंत्री हरपाल चीमा और वरिंदर गोयल ने अस्पताल में हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।
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चीमा ने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायलों को सही इलाज मिले। यह बहुत दुखद घटना है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 
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मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। पंजाब सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद दे रही है। जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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