संगरूर सड़क हादसा: मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख की मदद का एलान, घायलों के इलाज का जिम्मा उठाएगी सरकार

#WATCH | Punjab Ministers Harpal Cheema and Barinder Goyal visit the hospital and meet those injured in yesterday’s accident on the Lehragaga-Jakhal Road in Punjab’s Sangrur district. Eight MGNREGA workers were killed, and several others were seriously injured after a speeding car ran over them while they were working on the Lehragaga-Jakhal Road in Punjab’s Sangrur district yesterday. (Video Source: AAP Punjab) — ANI (@ANI) October 19, 2026

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चीमा ने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायलों को सही इलाज मिले। यह बहुत दुखद घटना है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। पंजाब सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद दे रही है। जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।