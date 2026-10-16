सीबीआई दफ्तर पहुंचे राजवीर घुम्मन: पंजाब सीएम के ओएसडी से पूछताछ, व्हाट्सएप पर मिला था नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 16 Oct 2026 04:04 PM IST
सार
सीबीआई ने घुम्मन को 2:30 बजे सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। घुम्मन के वकील ने बताया कि उन्हें सीबीआई का नोटिस व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था।
विज्ञापन
विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह घुम्मन शुक्रवार को सीबीआई ऑफिस पहुंचे। सीबीआई ने घुम्मन को 2:30 बजे सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। घुम्मन के वकील ने बताया कि उन्हें सीबीआई का नोटिस व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद आज राजबीर घुम्मन यहां पहुंचे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन