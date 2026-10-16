सीबीआई दफ्तर पहुंचे राजवीर घुम्मन: पंजाब सीएम के ओएसडी से पूछताछ, व्हाट्सएप पर मिला था नोटिस

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह घुम्मन शुक्रवार को सीबीआई ऑफिस पहुंचे। सीबीआई ने घुम्मन को 2:30 बजे सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। घुम्मन के वकील ने बताया कि उन्हें सीबीआई का नोटिस व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद आज राजबीर घुम्मन यहां पहुंचे हैं।