पंजाब सीएम के ओएसडी से पूछताछ: तीसरी बार सीबीआई दफ्तर में होंगे पेश, मजीठिया बोले-बड़े मगरमच्छों की बारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 22 Oct 2026 10:56 AM IST
सार
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों के तबादलों में रिश्वतखोरी से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक की जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की तह तक जाने और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की वसूली करने की मांग की।
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विस्तार
पंजाब सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर घुमन आज तीसरी बार चंडीगढ़ के सीबीआई दफ्तर में पेश होंगे। सीबीआई उनसे पहले दो बार पूछताछ कर चुकी है।
बिक्रम मजीठिया बोले-बड़े मगरमच्छों की बारी
पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट के साथ वीडियो भी अपलोड किया है।
मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों के तबादलों में रिश्वतखोरी से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक की जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की तह तक जाने और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की वसूली करने की मांग की।
मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि सरकारी कामकाज में अनियमितताएं हो रही थीं तो विजिलेंस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।
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144 हाइलक्स गाड़ियों की खरीद का भी जिक्र
मजीठिया ने पंजाब में 144 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियों की खरीद का मुद्दा भी उठाया। इस खरीद को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अधिक कीमत पर गाड़ियां खरीदने के आरोप लगाए गए थे।
मजीठिया ने सीबीआई से सभी संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मजीठिया ने कहा कि अब बड़े मगरमच्छों की बारी है।
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बिक्रम मजीठिया बोले-बड़े मगरमच्छों की बारी
पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट के साथ वीडियो भी अपलोड किया है।
मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों के तबादलों में रिश्वतखोरी से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक की जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की तह तक जाने और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की वसूली करने की मांग की।
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मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि सरकारी कामकाज में अनियमितताएं हो रही थीं तो विजिलेंस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।
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144 हाइलक्स गाड़ियों की खरीद का भी जिक्र
मजीठिया ने पंजाब में 144 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियों की खरीद का मुद्दा भी उठाया। इस खरीद को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अधिक कीमत पर गाड़ियां खरीदने के आरोप लगाए गए थे।
मजीठिया ने सीबीआई से सभी संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मजीठिया ने कहा कि अब बड़े मगरमच्छों की बारी है।