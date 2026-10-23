पंजाब के तरनतारन में एनकाउंटर: मनप्रीत उर्फ मन्ना गिरफ्तार, गश्त के दौरान संदिग्धों से हुआ सामना; एक फरार
एसएसपी ने बताया कि जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया।
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पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गोइंडवाल साहिब क्षेत्र में पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, उसी दौरान दो संदिग्ध दिखाई दिए।
#WATCH | Tarn Taran, Punjab: On the encounter, SSP Surinder Lamba says, "A team from Goindwal Sahib was patrolling when they spotted two suspects. As the suspects tried to escape, one of them opened fire on the police party. The police returned fire, leaving one suspect injured. He was subsequently apprehended, while his accomplice managed to escape. The arrested individual was identified as Manpreet, alias Manna. During preliminary questioning, he was found to be involved in three recent extortion-related firing incidents in the Goindwal Sahib area. An illegal weapon was recovered from the scene. The accused has been admitted to hospital for treatment. Police are conducting a cordon-and-search operation to apprehend the escaped accomplice and identify other associates..." (Source: Police PRO)— ANI (@ANI) October 23, 2026
पुलिस पर की गई फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश
एसएसपी ने बताया कि जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया, हालांकि उसका साथी वहां से फरार होने में सफल रहा।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनप्रीत उर्फ मन्ना के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वह गोइंडवाल साहिब इलाके में हाल ही में हुई जबरन वसूली से जुड़ी तीन फायरिंग की वारदातों में शामिल था।
अवैध हथियार बरामद, अस्पताल में भर्ती
घटनास्थल से पुलिस ने एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फरार साथी की तलाश और अन्य सहयोगियों की पहचान के लिए कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन (घेराबंदी और तलाशी अभियान) चलाया जा रहा है।