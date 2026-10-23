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पंजाब के तरनतारन में एनकाउंटर: मनप्रीत उर्फ मन्ना गिरफ्तार, गश्त के दौरान संदिग्धों से हुआ सामना; एक फरार

Fri, 23 Oct 2026 10:27 PM IST
विकास कुमार एएनआई, तरनतारन
एएनआई, तरनतारन Published by: विकास कुमार Updated Fri, 23 Oct 2026 10:27 PM IST
सार

एसएसपी ने बताया कि जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया।

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punjab tarn taran police encounter manpreet manna extortion firing case
तरनतारन में मुठभेड़ - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गोइंडवाल साहिब क्षेत्र में पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, उसी दौरान दो संदिग्ध दिखाई दिए।

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पुलिस पर की गई फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश
एसएसपी ने बताया कि जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया, हालांकि उसका साथी वहां से फरार होने में सफल रहा।
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गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनप्रीत उर्फ मन्ना के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वह गोइंडवाल साहिब इलाके में हाल ही में हुई जबरन वसूली से जुड़ी तीन फायरिंग की वारदातों में शामिल था।


अवैध हथियार बरामद, अस्पताल में भर्ती
घटनास्थल से पुलिस ने एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फरार साथी की तलाश और अन्य सहयोगियों की पहचान के लिए कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन (घेराबंदी और तलाशी अभियान) चलाया जा रहा है।

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