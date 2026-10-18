पंजाब में नौ मजदूरों की मौत: संगरूर में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 23 मनरेगा लेबर कर रहे थे काम

घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। सभी गंभीर रूप से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।