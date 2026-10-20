अमित शाह के दौरे पर सीएम मान का हमला: पहले नशे के पीड़ित परिवारों की याद क्यों नहीं आई? पूछे तीखे सवाल

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मान ने अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में नशे का कारोबार बढ़ने का आरोप लगाते हुए पूछा कि उस समय पंजाब को बचाने की चिंता क्यों नहीं हुई। उन्होंने शहीद किसानों के घर नहीं जाने पर भी गृह मंत्री से सवाल किया। मान ने कहा कि नशे की समस्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है और हरियाणा गैंगस्टरों की नर्सरी बन गया है। उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले नशे को रोकने और एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए केंद्र की ओर से मदद नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया।