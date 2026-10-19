पंजाब के युवक ने अमेरिका में की पत्नी की हत्या: सबूत मिटाने की नीयत से जलाया शव, पुलिस ने दबोचा

पंजाब के मोगा जिले के गांव डाला के निवासी गुरिंदर सिंह गिल पर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में अपनी पत्नी जैस्मिन गिल की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी पर हत्या के बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को जलाने का भी आरोप है। अमेरिकी पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी पति गुरिंदर सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया है।

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जानकारी के मुताबिक, जैस्मिन गिल और गुरिंदर सिंह गिल की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी। दोनों कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में रह रहे थे। दंपती का सात महीने का एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और तलाक को लेकर विवाद जारी था।जानकारी के अनुसार, जैस्मिन के अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद उसके चचेरे भाई ने अमेरिकी पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान मामले में पति गुरिंदर सिंह गिल की कथित भूमिका सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी पर पत्नी की हत्या करने और शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करने के आरोप हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। बता दें कि लड़की का परिवार पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है।