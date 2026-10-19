एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026: जालंधर पहुंची भारतीय टीम, इस दिन से शुरू होंगे मुकाबले

भारतीय पुरुष हॉकी टीम आगामी ‘मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026’ में हिस्सा लेने के लिए जालंधर पहुंच गई है। टीम ने ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष एवं हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली ने भारतीय टीम का फूलों से स्वागत किया।

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मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन कोहली ने कहा कि आजादी के बाद पंजाब में आयोजित होने वाला यह पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में हॉकी की प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने और स्थानीय खेल बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने में मुख्यमंत्री का निरंतर सहयोग सराहनीय है।उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी और एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है।टूर्नामेंट के लिए अभ्यास सत्र आधिकारिक रूप से शुरू हो चुके हैं, जबकि मुकाबले 27 अक्टूबर से खेले जाएंगे। खेल प्राधिकरण और स्थानीय नेताओं ने लोगों से बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। नितिन कोहली ने उम्मीद जताई कि यह अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन युवाओं को हॉकी के प्रति प्रेरित करेगा और पंजाब में भविष्य में अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।