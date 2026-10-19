गृहमंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा: भाजपा पर बरसे केजरीवाल, कहा-अपने राज्यों में तो कानून-व्यवस्था संभलती नहीं

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केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, अपने राज्यों में इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना दामाद बनाया हुआ है और उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपराध करने की सारी सहूलियत दी हुई हैं। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि और कल ये पंजाब आएंगे कानून व्यवस्था पर ज्ञान देने। पंजाब के लोगों को पता है कि इन्हें वोट देना इनके दामाद को पंजाब में न्योता देने जैसा होगा। विज्ञापन विज्ञापन





केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, अपने राज्यों में इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना दामाद बनाया हुआ है और उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपराध करने की सारी सहूलियत दी हुई हैं।उन्होंने कहा कि और कल ये पंजाब आएंगे कानून व्यवस्था पर ज्ञान देने। पंजाब के लोगों को पता है कि इन्हें वोट देना इनके दामाद को पंजाब में न्योता देने जैसा होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार को पंजाब दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उसे अपराध करने की सहूलियतें दी हुई हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को वोट देना पंजाब में गैंगस्टर को न्योता देने जैसा होगा।