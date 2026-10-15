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मोगा में एनआरआई के घर पर दिनदहाड़े फायरिंग: स्कॉर्पियो में आया था बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Thu, 15 Oct 2026 05:15 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 15 Oct 2026 05:15 PM IST
सार

मोगा में एक एनआरआई के घर दिनदहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है।  स्कॉर्पियो सवार बदमाश ने घर पर फायरिंग की जो सीसीटीवी में कैद हो गया। 

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Firing at an NRI house in Moga
स्कॉर्पियो में सवार बदमाश - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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मोगा जिले के गांव बुद सिंह वाला में आपसी रंजिश के चलते एक एनआरआई के घर के गेट के बाहर दिनदहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपी मौके से फरार हो गया। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 

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पीड़ित परिवार ने डायल 112 को दी सूचना
घटना के बाद परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना बाघापुराना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंध में डीएसपी बाघापुराना जसविंदर सिंह खैरा ने बताया कि गुरुवार दोपहर में पुलिस को डायल 112 से सूचना मिली थी कि गांव बुद सिंह वाला निवासी रणधीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग की गई है।
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आपसी रंजिश का मामला  
शुरुआती जांच में सामने आया कि रणधीर सिंह के साले का बेटा गुरप्रीत सिंह गोपी, निवासी गांव कोटला राय सिंह वाला, स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आया और घर के बाहर फायरिंग करने के बाद फरार हो गया। डीएसपी ने बताया कि दोनों परिवारों के कुछ सदस्य विदेश में रहते हैं और उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की जानकारी सामने आई है। इसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका है।
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पुलिस कर रही जांच 
पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामले में परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

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