बीएसएनएन महिला अधिकारी को राहत: तबादला रद्द होने के बाद याचिका खारिज की, कैट चंडीगढ़ का बड़ा फैसला

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मामले के अनुसार कविता सरवान कुमार बीएसएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने तबादले को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ में याचिका दायर की थी।सुनवाई के दौरान बीएसएनएल की ओर से पेश वकील ने अधिकरण को बताया कि 17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत 75 कर्मचारियों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। इस सूची में याचिकाकर्ता कविता सरवान कुमार का नाम भी 40वें नंबर पर शामिल था।तबादला आदेश रद्द होने की जानकारी सामने आने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैट के सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि तबादला रद्द होने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। साथ ही अधिकरण ने कोई लागत भी नहीं लगाई।