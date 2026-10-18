बॉर्डर पर डिजिटल फेंसिंग से बढ़ेगी सुरक्षा: रुकेगी घुसपैठ और तस्करी, एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस हो रही बाड़बंदी

निगरानी व्यवस्था की खासियत

इस फेंसिंग में विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे हैं। ये जमीन की हलचल, फेंसिंग से छेड़छाड़ या संदिग्ध गतिविधियों का संकेत देते हैं। थर्मल इमेजिंग और नाइट-विजन कैमरे रात के अंधेरे में भी नजर रखते हैं। ये सर्दी में घने कोहरे और खराब मौसम में भी मददगार होंगे। लेजर अलार्म और एंटी-ड्रोन तकनीक भी इसमें शामिल है।



ऐसे लगाई जाती है डिजिटल फेंसिंग

सरहद पर उक्त फेंसिंग लगाने से पूर्व जमीन पर कंक्रीट का बेस तैयार किया जाता है। उसके बाद कंक्रीट पर लगभग दस फीट ऊंची लोहे की फेंसिंग खड़ी की जाती है। उसके ऊपर कोबरा तार का जाल बिछाया जाता है। उक्त फेंसिंग में छोटे-छोटे छेद होते हैं। दूर से फेंसिंग पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ये जमीन से आसमान की तरफ सीधी दीवार है। पुरानी फेंसिंग (कंटीली तार) चार से छह फीट चौड़ी और आठ फीट ऊंची लगी होती थी, इसके आर-पार साफ दिखाई देता है। इसमें प्लास्टिक पाइप डालकर हेरोइन के पैकेट भारतीय सीमा में फेंके जा सकते हैं। डिजिटल फेंसिंग में प्लास्टिक पाइप आर-पार नहीं हो सकती।