चंडीगढ़: डिप्टी मेयर ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़के हादसे में घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

इसी दौरान वहां से गुजर रहीं डिप्टी मेयर सुमन शर्मा ने अपनी गाड़ी रोककर उनकी मदद की और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, छात्रा अपने चाचा के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। वे इंडस्ट्रियल एरिया से सीटीयू चंडीगढ़ की तरफ से आने वाली सड़क पर दड़वा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।

सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए समय पर उठाया गया एक कदम किसी की जान बचाने में अहम साबित हो सकता है। ऐसा ही मानवीय उदाहरण नगर निगम चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर सुमन शर्मा ने पेश किया। इंडस्ट्रियल एरिया से दड़वा की ओर जाने वाली सड़क पर एक्टिवा स्कूटर को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक्टिवा सवार 13 वर्षीय स्कूली छात्रा और उसके चाचा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटर से गिरकर दोनों दर्द से तड़प रहे थे।

टक्कर लगने के कारण छात्रा और उसके चाचा सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी सड़क से अपनी गाड़ी में गुजर रहीं डिप्टी मेयर सुमन शर्मा ने जब दोनों को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। उन्होंने पहले दोनों घायलों को सड़क से उठाकर सुरक्षित किनारे किया और उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद बिना समय गंवाए दोनों को अपनी गाड़ी से मनीमाजरा के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां छात्रा का उपचार चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दड़वा में रहने वाले छात्रा के परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंच गए। परिवार की ओर से हादसे की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।



समय पर मदद करना ही सच्ची मानवता

डिप्टी मेयर सुमन शर्मा ने हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है। कई बार मदद मिलने में देरी होने से घायल की हालत और गंभीर हो सकती है। ऐसे में हादसे के समय घायलों की सहायता करना और उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाना महत्वपूर्ण है।