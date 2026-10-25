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लुधियाना में निर्माणाधीन इमारत में मिला शव: हत्या की आशंका, पुलिस कर ही जांच

Sun, 25 Oct 2026 10:40 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 25 Oct 2026 10:40 AM IST
सार

लुधियाना में निर्माणाधीन इमारत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को मलबे में दबाया हुआ था। पुलिस हत्या की आशंका को लेकर मामले की जांच कर रही है।  

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Dead Body found at a building under construction in Ludhiana
Dead body demo - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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हैबोवाल इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। संधू नगर इलाके की एक जेर-ए-तामीर इमारत के शौचालय के अंदर पत्थरों और ईंटों के नीचे दबा एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक पड़ताल के अनुसार शातिर अपराधियों ने जानलेवा हमला अंजाम देने के बाद शव को मलबे में दबा दिया।

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संपत्ति मालिक ने पुलिस की दो जानकारी 
कोर्ट में वकील और संपत्ति मालिक हरमन सिंह के मुताबिक, संधू नगर की गली नंबर 17 आईपीएस स्कूल के पास उनके दादा तारा सिंह की जायदाद मौजूद है, जहां इन दिनों फैक्टरी ढांचे का निर्माण कार्य जारी है। शनिवार के दिन उन्हें परिसर के अंदर  इस भयावह घटनाक्रम की भनक लगी, जिसके फौरन बाद उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा। 
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40 साल बताई जा रही मृतक की उम्र 
प्रारंभिक छानबीन के दौरान मृतक की आयु करीब 40 साल बताई जा रही है। हैबोवाल थाने से पहुंचे जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103 तथा 3(5) के तहत अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस दल आसपास लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग की बारीकी से पड़ताल कर सुराग खंगालने में जुटी है।

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