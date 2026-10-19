फिरोजपुर में 10 पैकेट हेरोइन बरामद: पाकिस्तान से ड्रोन ने भेजी, दो दिन में हुई 21 किलो की बरामदगी

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शहर में सक्रिय भारतीय तस्करों ने पाकिस्तान से हेरोइन की यह खेप मंगवाई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद हेरोइन को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, खेप मंगवाने और इसे आगे सप्लाई करने में शामिल संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।गौरतलब है कि रविवार को भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से करीब 11 किलो हेरोइन गिराई गई थी, जिसे बीएसएफ और पुलिस ने बरामद कर लिया था। लगातार दो दिनों में फिरोजपुर के शहरी इलाके में करीब 21 किलो हेरोइन की बरामदगी से सीमा पार से नशा तस्करी की चुनौती एक बार फिर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी हैं।