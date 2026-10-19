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फिरोजपुर में 10 पैकेट हेरोइन बरामद: पाकिस्तान से ड्रोन ने भेजी, दो दिन में हुई 21 किलो की बरामदगी

Mon, 19 Oct 2026 09:47 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजपुर Published by: Nivedita Updated Mon, 19 Oct 2026 09:47 AM IST
सार

रविवार को भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से करीब 11 किलो हेरोइन गिराई गई थी, जिसे बीएसएफ और पुलिस ने बरामद कर लिया था। लगातार दो दिनों में फिरोजपुर के शहरी इलाके में करीब 21 किलो हेरोइन की बरामदगी से सीमा पार से नशा तस्करी की चुनौती एक बार फिर सामने आई है।

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ten packets of heroin seized in Firozpur Sent via drone from Pakistan
फिरोजपुर में बरामद हेरोइन - फोटो : संवाद

विस्तार
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फिरोजपुर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक नशा तस्करी की एक और घटना सामने आई है। फिरोजपुर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर फिरोजपुर शहर के नजदीक हेरोइन की खेप गिराकर गया था।
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शहर में सक्रिय भारतीय तस्करों ने पाकिस्तान से हेरोइन की यह खेप मंगवाई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद हेरोइन को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, खेप मंगवाने और इसे आगे सप्लाई करने में शामिल संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
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गौरतलब है कि रविवार को भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से करीब 11 किलो हेरोइन गिराई गई थी, जिसे बीएसएफ और पुलिस ने बरामद कर लिया था। लगातार दो दिनों में फिरोजपुर के शहरी इलाके में करीब 21 किलो हेरोइन की बरामदगी से सीमा पार से नशा तस्करी की चुनौती एक बार फिर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी हैं।
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