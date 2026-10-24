फिरोजपुर में आईएसआई नेटवर्क का खुलासा: सैन्य सूचनाएं भेज रहा था दंपती, पत्नी पर हनीट्रैप का शक

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दोनों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना के संवेदनशील ठिकानों, छावनी क्षेत्रों, हथियारों के भंडार और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। थाना सदर फिरोजपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के मोबाइल और पांच सिम कार्ड कब्जे में लिए गए हैं।पुलिस के अनुसार, जांच एजेंसियों को संदेह है कि सैन्य सूचनाएं पाकिस्तान और मलयेशिया में सक्रिय हैंडलरों तक पहुंचाई जा रही थीं। दंपती पर सीमावर्ती क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तस्करों को देने का भी आरोप है।जांच एजेंसियों के मुताबिक, हरमनप्रीत कौर सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जरिये सेना के जवानों से संपर्क करती थी। आरोप है कि वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाती थी और हनीट्रैप के जरिये सैन्य सूचनाएं जुटाने का प्रयास करती थी।पुलिस आरोपियों के मोबाइल डेटा और डिजिटल संपर्कों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि कौन-सी सूचनाएं साझा की गईं, उन्हें किन लोगों तक पहुंचाया गया और इसके पीछे कौन-सा नेटवर्क सक्रिय था। डीएसपी सुखविंदर सिंह ने दंपती के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।